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Hodju (Крякина / Kräkina / Kairikko) Olga Silantytär

Место рождения

Koirinoja, Impilahti, Finland

Дата рождения

07.07.1851

Дата смерти

11.03.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1851

Отец: Крякин / Kräkin / Kairikko Сила Парамонович (Sila Paramoninpoika)

Мать: Крякина / Kräkin / Kairikko (Leskinen / Leskin) Jelena Gerasimovna (Gerasimintytär)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hodju Матфей Петрович (Matfei Pedrinpoika)

Смерть
11.03.1916

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