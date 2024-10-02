Hodju (Крякина / Kräkina / Kairikko) Olga Silantytär
Место рожденияKoirinoja, Impilahti, Finland
Дата рождения07.07.1851
Дата смерти11.03.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1851
Отец: Крякин / Kräkin / Kairikko Сила Парамонович (Sila Paramoninpoika)
Мать: Крякина / Kräkin / Kairikko (Leskinen / Leskin) Jelena Gerasimovna (Gerasimintytär)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1916