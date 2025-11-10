Ди Ногера Джованни Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ди Ногера Джованни

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно, Милан

умер Неизвестно, Парма

Мать
Ди Ногера (Демидова Сан-Донато) Аврора (Аверия) Павловна02.11.1873 г.р.
Отец
Ди Ногера Николло Джованни Мария15.06.1875 г.р.
Супруги
Ди Ногера (Джунги) N.Неизвестно г.р.
Дети
Ди Ногера ДжузеппеНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ди Ногера Николло Джованни Мария

Мать: Ди Ногера (Демидова Сан-Донато) Аврора (Аверия) Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ди Ногера Джузеппе

Мать ребёнка: Ди Ногера (Джунги) N.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ди Ногера (Джунги) N.

Смерть
Неизвестно

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