Ди Ногера Джованни
мужской, родился Неизвестно, Милан
умер Неизвестно, Парма
МатьДи Ногера (Демидова Сан-Донато) Аврора (Аверия) Павловна02.11.1873 г.р.
ОтецДи Ногера Николло Джованни Мария15.06.1875 г.р.
Супруги
Ди Ногера (Джунги) N.Неизвестно г.р.
Дети
Ди Ногера ДжузеппеНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ди Ногера Николло Джованни Мария
Мать: Ди Ногера (Демидова Сан-Донато) Аврора (Аверия) Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ди Ногера Джузеппе
Мать ребёнка: Ди Ногера (Джунги) N.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ди Ногера (Джунги) N.
Смерть
Неизвестно