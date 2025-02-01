Философов Николай Илларионович
мужской, родился 02.07.1804, Загвоздье, Новоладожский уезд, Санктпетербургская губерния
умер 07.06.1854
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Философов Илларион Николаевич
Мать ребёнка: Философова (Кроткова) Варвара Ивановна
Сын: Философов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Философова (Кроткова) Варвара Ивановна
Дочь: Философова Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Философова (Кроткова) Варвара Ивановна
Дочь: Обручева (Философова) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Философова (Кроткова) Варвара Ивановна
Дочь: Каменская (Философова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Философова (Кроткова) Варвара Ивановна
Сын: Философов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Философова (Кроткова) Варвара Ивановна
Сын: Философов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Философова (Кроткова) Варвара Ивановна