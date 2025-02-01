Философов Николай Илларионович 02.07.1804 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Философов Николай Илларионович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.07.1804, Загвоздье, Новоладожский уезд, Санктпетербургская губерния

умер 07.06.1854

Супруги
Философова (Кроткова) Варвара ИвановнаОколо 1824 г.р.
Дети
Философов Илларион НиколаевичПосле 1825 г.р.
Философов Николай Николаевич1835 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Загвоздье, Новоладожский уезд, Санктпетербургская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Философова (Кроткова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
После 1825

Сын: Философов Илларион Николаевич

Мать ребёнка: Философова (Кроткова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Философов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Философова (Кроткова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Философова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Философова (Кроткова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Обручева (Философова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Философова (Кроткова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
03.12.1849

Дочь: Каменская (Философова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Философова (Кроткова) Варвара Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
27.05.1852

Сын: Философов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Философова (Кроткова) Варвара Ивановна

Смерть
07.06.1854

Рождение ребёнка
?.10.1876

Сын: Философов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Философова (Кроткова) Варвара Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.