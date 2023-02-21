Гнездилов Гаврила Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти30.11.1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Гнездилов Степан Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гнездилов Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Гнездилова Агафья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1902
Максимовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан