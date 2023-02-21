Гнездилов Гаврила Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнездилов Гаврила Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

30.11.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Гнездилов Степан Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Гнездилов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Гнездилова Агафья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гнездилова Агафья Алексеевна

Смерть
30.11.1902
Максимовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
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