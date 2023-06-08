Домаренко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домаренко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домаренко Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кривошей, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Домаренко Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Домаренко Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Галенск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Домаренко Илья Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кривошей, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно

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