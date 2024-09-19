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Голод Фотина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голод Кирилл Иосифович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Голод Надежда Кирилловна

Отец ребёнка: Голод Кирилл Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Голод Ульяна Кирилловна

Отец ребёнка: Голод Кирилл Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Голод Тарас Кириллович

Отец ребёнка: Голод Кирилл Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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