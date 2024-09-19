Голод Фотина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Голод Надежда Кирилловна
Отец ребёнка: Голод Кирилл Иосифович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Голод Ульяна Кирилловна
Отец ребёнка: Голод Кирилл Иосифович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Голод Кирилл Иосифович
Смерть
После 1858