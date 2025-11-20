Яков Алексеев 20.10.1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Яков Алексеев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 20.10.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Бобков Алексей Ларионов11.02.1830 ст. г.р.
Мать
Татьяна ИвановаДо 1835 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1853 ст.

Отец: Бобков Алексей Ларионов

Мать: Татьяна Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Выселки. пом. Соболев. безфамильные.

Крещение
22.10.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники с. Тогустемира гг Звенигородских кр. Лазарь Прокопиев и кр.ж. Мелания Ларионова.

Смерть
Неизвестно

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