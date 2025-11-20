Яков Алексеев
мужской, родился 20.10.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецБобков Алексей Ларионов11.02.1830 ст. г.р.
МатьТатьяна ИвановаДо 1835 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1853 ст.
Отец: Бобков Алексей Ларионов
Мать: Татьяна Иванова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
22.10.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
дер. Выселки. пом. Соболев. безфамильные.