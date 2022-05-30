Rashap Avraham-Mordehai 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Rashap Avraham-Mordehai

Автор
АХ
Хрящева А.

мужской, родился 1870, Washaw, Poland

умер 1934, Гомель, Гомельская область

Мать
Rashap SheindlНеизвестно г.р.
Отец
Rashap ShimonНеизвестно г.р.
Дети
Рашап (Rashap) Яков Маркович25.02.1897 г.р.
Rashap(Kreingold) (Rashap) Tanja (Tehila)Между 1902 и 1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Rashap Shimon

Мать: Rashap Sheindl

Washaw, Poland

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рашап (Rashap) Моисей Мордухович

Мать ребёнка: Segal (Сегал) Zlata-Lea

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдкевич (Рашап) Бася

Мать ребёнка: Segal (Сегал) Zlata-Lea

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rashap Boris

Мать ребёнка: Segal (Сегал) Zlata-Lea

Рождение ребёнка
25.02.1897

Сын: Рашап (Rashap) Яков Маркович

Мать ребёнка: Segal (Сегал) Zlata-Lea

Брест, Брестская область

Рождение ребёнка
Между 1902 и 1908

Дочь: Rashap(Kreingold) (Rashap) Tanja (Tehila)

Мать ребёнка: Segal (Сегал) Zlata-Lea

Рождение ребёнка
Между 1904 и 1906

Дочь: Rashap Bronja

Мать ребёнка: Segal (Сегал) Zlata-Lea

Брест, Брестская область

Рождение ребёнка
20.03.1910

Сын: Rashap Osip

Мать ребёнка: Segal (Сегал) Zlata-Lea

Брест, Брестская область

Рождение ребёнка
30.10.1914

Сын: Rashap Mark

Мать ребёнка: Segal (Сегал) Zlata-Lea

Гомель, Гомельская область

Смерть
1934
Гомель, Гомельская область

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