Rashap Avraham-Mordehai
мужской, родился 1870, Washaw, Poland
умер 1934, Гомель, Гомельская область
МатьRashap SheindlНеизвестно г.р.
ОтецRashap ShimonНеизвестно г.р.
Дети
Рашап (Rashap) Яков Маркович25.02.1897 г.р.
Rashap(Kreingold) (Rashap) Tanja (Tehila)Между 1902 и 1908 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Rashap Shimon
Мать: Rashap Sheindl
Washaw, Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рашап (Rashap) Моисей Мордухович
Мать ребёнка: Segal (Сегал) Zlata-Lea
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдкевич (Рашап) Бася
Мать ребёнка: Segal (Сегал) Zlata-Lea
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rashap Boris
Мать ребёнка: Segal (Сегал) Zlata-Lea
Рождение ребёнка
25.02.1897
Сын: Рашап (Rashap) Яков Маркович
Мать ребёнка: Segal (Сегал) Zlata-Lea
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1908
Дочь: Rashap(Kreingold) (Rashap) Tanja (Tehila)
Мать ребёнка: Segal (Сегал) Zlata-Lea
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1906
Дочь: Rashap Bronja
Мать ребёнка: Segal (Сегал) Zlata-Lea
Рождение ребёнка
20.03.1910
Сын: Rashap Osip
Мать ребёнка: Segal (Сегал) Zlata-Lea
Рождение ребёнка
30.10.1914
Сын: Rashap Mark
Мать ребёнка: Segal (Сегал) Zlata-Lea
Гомель, Гомельская область
Смерть
1934
Гомель, Гомельская область