Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1850
Дата смерти03.08.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1850
Отец: Николай Иванович
Мать: Ульяна Михайловна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 7
Место жительства
Неизвестно
Крещение
03.05.1850
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 7
Смерть
03.08.1850
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 12