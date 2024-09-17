Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Николаевна

Александра Николаевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.05.1850

Дата смерти

03.08.1850

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1828 г.р.

Мать

Вычислено 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1850

Отец: Николай Иванович

Мать: Ульяна Михайловна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 7
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
03.05.1850
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 7
Смерть
03.08.1850
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 12

Мы используем куки для улучшения работы сайта.