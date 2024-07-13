Чернакова (Шелашская) Мария Михайловна
Место рожденияД. Алексеевская, Устьпаденгская волость
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Д. Алексеевская, Устьпаденгская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1908
Дочь: Чернакова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Чернаков Михаил Павлович
Д. Алексеевская, Устьпаденгская волость
Смерть
Неизвестно