Чернакова (Шелашская) Мария Михайловна Около 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернакова (Шелашская) Мария Михайловна

Место рождения

Д. Алексеевская, Устьпаденгская волость

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Д. Алексеевская, Устьпаденгская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернаков Михаил Павлович

Рождение ребёнка
24.01.1908

Дочь: Чернакова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Чернаков Михаил Павлович

Д. Алексеевская, Устьпаденгская волость
Смерть
Неизвестно

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