Сидоров Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения30.01.1968
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1968
Отец: Сидоров Александр
Мать: Сидорова Татьяна
Рождение ребёнка
05.03.1992
Дочь: Звонарева Елизавета Анатольевна
Мать ребёнка: Сидорова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
19.12.1995
Сын: Сидоров Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Сидорова Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидорова Ольга Петровна