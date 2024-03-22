Сидоров Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Анатолий Александрович

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Место рождения

Белица, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

30.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1968

Отец: Сидоров Александр

Мать: Сидорова Татьяна

Белица, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.03.1992

Дочь: Звонарева Елизавета Анатольевна

Мать ребёнка: Сидорова Ольга Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.12.1995

Сын: Сидоров Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Сидорова Ольга Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Ольга Петровна

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