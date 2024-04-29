(Гринтух) Дора Львовна (Лейбовна) 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Гринтух) Дора Львовна (Лейбовна)

(Гринтух) Дора Львовна (Лейбовна)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Гринтух Лев (Лейб) Израилевич

Мать: Гринтух Малка-Рейза

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апатов Гирша (Григорий) Аронович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Апатов Аркадий (Арон) Григорьевич

Отец ребёнка: Апатов Гирша (Григорий) Аронович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Ракова (Апатова) Роза Григорьевна

Отец ребёнка: Апатов Гирша (Григорий) Аронович

Смерть
?.11.1964
Похороны
Неизвестно
Херсонское старое кладбище, участок 2, ряд 15, захоронение 17, Курск

Мы используем куки для улучшения работы сайта.