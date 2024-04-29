(Гринтух) Дора Львовна (Лейбовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти?.11.1964
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Гринтух Лев (Лейб) Израилевич
Мать: Гринтух Малка-Рейза
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Апатов Аркадий (Арон) Григорьевич
Отец ребёнка: Апатов Гирша (Григорий) Аронович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Ракова (Апатова) Роза Григорьевна
Отец ребёнка: Апатов Гирша (Григорий) Аронович
Смерть
?.11.1964
Похороны
Неизвестно
Херсонское старое кладбище, участок 2, ряд 15, захоронение 17, Курск