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Соколова Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Соколов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Иванович

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Соколов Иван Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Иванович

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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