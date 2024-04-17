Соколова Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Соколов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Соколов Иван Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно