Писарев Иев Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Писарев Иев Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Писарев Иван Григорьевич1711 г.р.
Мать
Писарева (Толстая) Аграфена Ивановна1713 г.р.
Дети
Писарев Михаил ИевлевичПосле 1730 г.р.
Писарев Александр Иевлевич1752 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Писарев Иван Григорьевич

Мать: Писарева (Толстая) Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
После 1730

Сын: Писарев Михаил Иевлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Писарев Александр Иевлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.