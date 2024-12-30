Писарев Иев Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецПисарев Иван Григорьевич1711 г.р.
МатьПисарева (Толстая) Аграфена Ивановна1713 г.р.
Дети
Писарев Михаил ИевлевичПосле 1730 г.р.
Писарев Александр Иевлевич1752 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Писарев Александр Иевлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно