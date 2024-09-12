Евдокимова Варвара Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.?.1907
Дочь: (Евдокимова) Василиса Павловна
Отец ребёнка: Евдокимов Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.02.1908
Дочь: (Евдокимова) Агафья Павловна
Отец ребёнка: Евдокимов Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
06.?.1911
Дочь: (Евдокимова) Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Евдокимов Павел Игнатьевич
Смерть
Неизвестно