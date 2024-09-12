Евдокимова Варвара Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Варвара Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
05.?.1907

Дочь: (Евдокимова) Василиса Павловна

Отец ребёнка: Евдокимов Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.02.1908

Дочь: (Евдокимова) Агафья Павловна

Отец ребёнка: Евдокимов Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
06.?.1911

Дочь: (Евдокимова) Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Евдокимов Павел Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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