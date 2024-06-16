Иаков Архипов
Место рождения
Дата рождения20.03.1883
Дата смерти14.06.1884 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1883
Отец: Архип Филиппов
Мать: Агрипина Савельева
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 865, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1883 год, (л.724об-725) рождение 20.03.1883 г. Иаков крещение 21.03.1883 г. ... Показать все
Смерть
14.06.1884 ст.
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 866, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1884 год, (л.803об-804) запись о смерти 14.06.1884 г. Ямбургского уезда, Ра... Показать все