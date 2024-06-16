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Иаков Архипов

Место рождения

Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.03.1883

Дата смерти

14.06.1884 ст.

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1883

Отец: Архип Филиппов

Мать: Агрипина Савельева

Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 865, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1883 год, (л.724об-725) рождение 20.03.1883 г. Иаков крещение 21.03.1883 г. ... Показать все
Смерть
14.06.1884 ст.
Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 866, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1884 год, (л.803об-804) запись о смерти 14.06.1884 г. Ямбургского уезда, Ра... Показать все

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