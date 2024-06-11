Ершов Олег Викторович
Место рожденияГ. Тюмень
Дата рождения27.08.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1969
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Брак не зарегистрирован
Рождение ребёнка
07.12.2006
Сын: Ершов Илья Олегович
Мать ребёнка: Хуснутдинова Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
02.12.2008
Дочь: Ершова Полина Олеговна
Мать ребёнка: Хуснутдинова Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
21.05.2012
Дочь: Ершова Виктория Олеговна
Мать ребёнка: Хуснутдинова Юлия Васильевна