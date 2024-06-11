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Ершов Олег Викторович

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Место рождения

Г. Тюмень

Дата рождения

27.08.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1969

Отец: не указан

Мать: Ершова Альбина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуснутдинова Юлия Васильевна

Брак не зарегистрирован
Рождение ребёнка
07.12.2006

Сын: Ершов Илья Олегович

Мать ребёнка: Хуснутдинова Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
02.12.2008

Дочь: Ершова Полина Олеговна

Мать ребёнка: Хуснутдинова Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
21.05.2012

Дочь: Ершова Виктория Олеговна

Мать ребёнка: Хуснутдинова Юлия Васильевна

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