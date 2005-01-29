(Плужник) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1926
Дата смерти29.01.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1926
Отец: Марченко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1946
Дочь: (Плужник) Раиса
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Сын: Плужник Алексей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.01.2005