(Плужник) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плужник) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1926

Дата смерти

29.01.2005

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Дети

1946 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1926

Отец: Марченко Андрей

Мать: Марченко (Погребняк) Устина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1946

Дочь: (Плужник) Раиса

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Сын: Плужник Алексей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.01.2005

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