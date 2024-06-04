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(Суханова) Федосья Маркова

Место рождения

Березовка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

24.01.1846

Пол

Женский

Отец

Между 1764 и 1774 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Маркел Егоров

Мать: Марфа Федорова

Березовка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Емельянов

Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Устинья Борисова

Отец ребёнка: Борис Емельянов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.03.1836

Дочь: Евдокия Борисова

Отец ребёнка: Борис Емельянов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1838

Сын: Иван Борисов

Отец ребёнка: Борис Емельянов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.01.1846
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от родов

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