(Суханова) Федосья Маркова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти24.01.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Маркел Егоров
Мать: Марфа Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Емельянов
Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Устинья Борисова
Отец ребёнка: Борис Емельянов
Рождение ребёнка
14.03.1836
Дочь: Евдокия Борисова
Отец ребёнка: Борис Емельянов
Рождение ребёнка
01.07.1838
Сын: Иван Борисов
Отец ребёнка: Борис Емельянов
Смерть
24.01.1846
Причина смерти: от родов