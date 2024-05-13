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Калугина Аксинья Михайлова

Место рождения

Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Калугина Агрофена Дмитриева

Отец ребёнка: Калугин Дмитрий Иванов

Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Калугин Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Калугин Дмитрий Иванов

Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
05.11.1834 ст.

Дочь: Калугина Авдотья Дмитриева

Отец ребёнка: Калугин Дмитрий Иванов

Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Калугин Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Калугин Дмитрий Иванов

Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

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