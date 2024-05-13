Калугина Аксинья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Калугина Агрофена Дмитриева
Отец ребёнка: Калугин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Калугин Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Калугин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
05.11.1834 ст.
Дочь: Калугина Авдотья Дмитриева
Отец ребёнка: Калугин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1838 ст.
Отец ребёнка: Калугин Дмитрий Иванов
Смерть
Неизвестно