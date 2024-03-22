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Толстенков Филипп Филиппович

Место рождения

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Между 1870 и 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1872

Отец: Толстенков Филипп

Мать: не указана

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.08.1899 ст.

Сын: Толстенков Яков Филиппович

Мать ребёнка: Толстенкова Татьяна Андреевна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.10.1899

Сын: Толстенков Яков Филиппович

Мать ребёнка: Толстенкова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
14.03.1903

Сын: Толстенков Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Толстенкова Татьяна Андреевна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Толстенков Иван Филиппович

Мать ребёнка: Толстенкова Татьяна Андреевна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.11.1909 ст.

Сын: Толстенков Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Толстенкова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстенков Иван Филиппович

Мать ребёнка: Толстенкова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстенкова Марья Филипповна

Мать ребёнка: Толстенкова Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстенкова Татьяна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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