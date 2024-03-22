Толстенков Филипп Филиппович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1870 и 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1872
Отец: Толстенков Филипп
Рождение ребёнка
14.08.1899 ст.
Сын: Толстенков Яков Филиппович
Мать ребёнка: Толстенкова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
02.10.1899
Сын: Толстенков Яков Филиппович
Мать ребёнка: Толстенкова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
14.03.1903
Сын: Толстенков Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Толстенкова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Толстенков Иван Филиппович
Мать ребёнка: Толстенкова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
17.11.1909 ст.
Сын: Толстенков Сергей Филиппович
Мать ребёнка: Толстенкова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстенков Иван Филиппович
Мать ребёнка: Толстенкова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстенкова Марья Филипповна
Мать ребёнка: Толстенкова Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно