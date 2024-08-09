Мохов Иоанн Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохов Иоанн Валерьевич

Место рождения

Уфа, Россия

Дата рождения

09.10.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

1950 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

2002 г.р.
2005 г.р.
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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1977

Отец: Мохов ?

Мать: Мохова (Киселева) Любовь Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Державина) Екатерина

Рождение ребёнка
01.08.2002

Дочь: (Мохова) Дарья

Мать ребёнка: (Державина) Екатерина

Рождение ребёнка
19.04.2005

Сын: Мохов Арсений

Мать ребёнка: (Державина) Екатерина

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Державина) Екатерина

Рождение ребёнка
11.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Державина) Екатерина

Рождение ребёнка
03.04.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Державина) Екатерина

Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Державина) Екатерина

Рождение ребёнка
2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Державина) Екатерина

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