Рогинская Людмила Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогинская Людмила Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1936

Дата смерти

27.11.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогинский Владислав Матвеевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
27.11.2017
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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