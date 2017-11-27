Рогинская Людмила Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1936
Дата смерти27.11.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогинский Владислав Матвеевич
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
27.11.2017
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край