Гуцко Вячеслав Александрович 12.12.1938 — найти родственников по фамилии на Familio

Гуцко Вячеслав Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.12.1938

умер Неизвестно

Отец
Гуцко Александр Рафаилович01.12.1902 г.р.
Мать
Гуцко (Клименко) Татьяна Евгеньевна12.10.1913 г.р.
Супруги
Полухина Ирина Валентиновна17.01.1938 г.р.
Дети
Гуцко Елена Вячеславовна16.04.1964 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1938

Отец: Гуцко Александр Рафаилович

Мать: Гуцко (Клименко) Татьяна Евгеньевна

Бракосочетание
10.06.1961

Жена: Полухина Ирина Валентиновна

Рождение ребёнка
16.04.1964

Дочь: Гуцко Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Полухина Ирина Валентиновна

Рождение ребёнка
27.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полухина Ирина Валентиновна

Смерть
Неизвестно

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