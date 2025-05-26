Гуцко Вячеслав Александрович
мужской, родился 12.12.1938
умер Неизвестно
ОтецГуцко Александр Рафаилович01.12.1902 г.р.
МатьГуцко (Клименко) Татьяна Евгеньевна12.10.1913 г.р.
Супруги
Полухина Ирина Валентиновна17.01.1938 г.р.
Дети
Гуцко Елена Вячеславовна16.04.1964 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1938
Бракосочетание
10.06.1961
Рождение ребёнка
16.04.1964
Дочь: Гуцко Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Полухина Ирина Валентиновна
Рождение ребёнка
27.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полухина Ирина Валентиновна
Смерть
Неизвестно