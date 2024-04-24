Тяпнин Георгий Васильевич
Место рожденияд. Кононовская, Пингишенский приход, Медведовская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Дата рождения07.04.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
07.04.1912 ст.
О рождении № 13 7 апреля 1912 г. Георгий у крестьянина Холмогорского уезда, Пингишенской волости, общества и прихода, деревни Кононовской Василия Андреевича Тяпнина и законной жены его Анны Дмитриевны... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно