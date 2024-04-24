Тяпнин Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТяпнин Георгий Васильевич

Тяпнин Георгий Васильевич

Место рождения

д. Кононовская, Пингишенский приход, Медведовская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя

Дата рождения

07.04.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1912 ст.

Отец: Тяпнин Василий Андреевич

Мать: Тяпнина (Данилова) Анна Дмитриевна

О рождении № 13 7 апреля 1912 г. Георгий у крестьянина Холмогорского уезда, Пингишенской волости, общества и прихода, деревни Кононовской Василия Андреевича Тяпнина и законной жены его Анны Дмитриевны... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.