Лянскоронская (Степанова) Елизавета Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Рязанского купца
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лянскоронский Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Лянскоронский Яков Петрович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лянскоронский Лев Яковлевич
Отец ребёнка: Лянскоронский Яков Петрович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лянскоронский Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Лянскоронский Яков Петрович
Смерть
Неизвестно