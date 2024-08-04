Лянскоронская (Степанова) Елизавета Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лянскоронская (Степанова) Елизавета Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь Рязанского купца
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лянскоронский Яков Петрович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Лянскоронский Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Лянскоронский Яков Петрович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лянскоронский Лев Яковлевич

Отец ребёнка: Лянскоронский Яков Петрович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Лянскоронский Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Лянскоронский Яков Петрович

Смерть
Неизвестно

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