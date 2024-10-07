Дектева Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Дектева) Наталия Степановна
Отец ребёнка: Дектев Степан Максимович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Дектева) Марфа Степановна
Отец ребёнка: Дектев Степан Максимович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Дектев Степан Максимович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Дектева) Анна Степановна
Отец ребёнка: Дектев Степан Максимович
Смерть
После 1915