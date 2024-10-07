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Дектева Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дектев Степан Максимович

Место жительства
Неизвестно
Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Дектева) Наталия Степановна

Отец ребёнка: Дектев Степан Максимович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Дектева) Марфа Степановна

Отец ребёнка: Дектев Степан Максимович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Дектев Максим Степанович

Отец ребёнка: Дектев Степан Максимович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Дектева) Анна Степановна

Отец ребёнка: Дектев Степан Максимович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1915

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