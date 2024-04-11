Валей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Юмагужина Райса Валеевна
Мать ребёнка: Байрамгулова Сафия Гатауловна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Байрамгулов Валиахмет Валеевич
Мать ребёнка: Байрамгулова Сафия Гатауловна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Галиахмет Валеевич
Мать ребёнка: Байрамгулова Сафия Гатауловна
Смерть
Неизвестно