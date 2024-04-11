Валей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байрамгулова Сафия Гатауловна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Юмагужина Райса Валеевна

Мать ребёнка: Байрамгулова Сафия Гатауловна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Байрамгулов Валиахмет Валеевич

Мать ребёнка: Байрамгулова Сафия Гатауловна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Галиахмет Валеевич

Мать ребёнка: Байрамгулова Сафия Гатауловна

Смерть
Неизвестно

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