Фоминов Егор Петрович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Фоминов Петр
Мать: не указана
Смоленская обл., Всходский р-н, Выгорский с/с, д. Ст. Зоворонь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фоминова (Гурьева) Акулина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фоминова (Гурьева) Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоминова Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Фоминова (Гурьева) Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоминова Вера Егоровна
Мать ребёнка: Фоминова (Гурьева) Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
20.09.1935
Дочь: Кузнецова (Фоминова) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Фоминова (Гурьева) Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
15.05.1941
Дочь: Фоминова Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Фоминова (Гурьева) Акулина Васильевна
Смерть
Неизвестно