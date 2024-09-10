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Фоминов Егор Петрович

Место рождения

Заворонь, Арнишицкая волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Фоминов Петр

Мать: не указана

Заворонь, Арнишицкая волость, Ельнинский уезд
Смоленская обл., Всходский р-н, Выгорский с/с, д. Ст. Зоворонь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоминов Михаил Егорович

Мать ребёнка: Фоминова (Гурьева) Акулина Васильевна

Заворонь, Арнишицкая волость, Ельнинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Заворонь, Арнишицкая волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоминов Виктор Егорович

Мать ребёнка: Фоминова (Гурьева) Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоминова Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Фоминова (Гурьева) Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоминова Вера Егоровна

Мать ребёнка: Фоминова (Гурьева) Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
20.09.1935

Дочь: Кузнецова (Фоминова) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Фоминова (Гурьева) Акулина Васильевна

Заворонь, Арнишицкая волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1941

Дочь: Фоминова Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Фоминова (Гурьева) Акулина Васильевна

Заворонь, Арнишицкая волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно

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