Гончарова Анна Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Гончарова Агриппина Константиновна
Отец ребёнка: Гончаров Константин Иванович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гончаров Павел Константинович
Отец ребёнка: Гончаров Константин Иванович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гончаров Тимофей Константинович
Отец ребёнка: Гончаров Константин Иванович
Смерть
Неизвестно