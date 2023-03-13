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Гончарова Анна Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Константин Иванович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Гончарова Агриппина Константиновна

Отец ребёнка: Гончаров Константин Иванович

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гончаров Павел Константинович

Отец ребёнка: Гончаров Константин Иванович

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гончаров Тимофей Константинович

Отец ребёнка: Гончаров Константин Иванович

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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