Валиков Дмитрий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.1810 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/82
Рождение
1843 ст.
Отец: Романов Валиков Терентий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1861 ст.
Сын: Валиков Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Валикова (--) Анна Ананьевна
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/3
Рождение ребёнка
30.08.1865 ст.
Мать ребёнка: Валикова (--) Анна Ананьевна
вместо Дмитрия Терентьевича отцом указан отец Дмитрия Терентий Андреевич https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/24
Рождение ребёнка
31.03.1868 ст.
Дочь: Кириллова (Романова Валикова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Валикова (--) Анна Ананьевна
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/47
Восприемник
25.08.1875 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/70c6405b-7421-4277-85bc-4fc835be0ab2/88
Смерть
Неизвестно