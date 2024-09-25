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Валиков Дмитрий Терентьевич

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.1810 ст.

Жена: Валикова (--) Анна Ананьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/82
Рождение
1843 ст.

Отец: Романов Валиков Терентий Андреевич

Мать: не указана

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.01.1861 ст.

Сын: Валиков Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Валикова (--) Анна Ананьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/3
Рождение ребёнка
30.08.1865 ст.

Сын: Валиков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Валикова (--) Анна Ананьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
вместо Дмитрия Терентьевича отцом указан отец Дмитрия Терентий Андреевич https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/24
Рождение ребёнка
31.03.1868 ст.

Дочь: Кириллова (Романова Валикова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Валикова (--) Анна Ананьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/47
Восприемник
25.08.1875 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/70c6405b-7421-4277-85bc-4fc835be0ab2/88
Смерть
Неизвестно

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