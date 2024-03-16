Мейендорф Мария Фёдоровна 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мейендорф Мария Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1869, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 19.04.1962, г. Найак, округ Рокленд, Нью-Йорк, США

Мать
Мейендорф (Олсуфьевa) Мария Васильевна10.06.1841 г.р.
Отец
Мейендорф Фёдор Егорович03.09.1842 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Мейендорф Фёдор Егорович

Мать: Мейендорф (Олсуфьевa) Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
19.04.1962
г. Найак, округ Рокленд, Нью-Йорк, США

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