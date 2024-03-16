Мейендорф Мария Фёдоровна
женский, родилась 1869, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 19.04.1962, г. Найак, округ Рокленд, Нью-Йорк, США
МатьМейендорф (Олсуфьевa) Мария Васильевна10.06.1841 г.р.
ОтецМейендорф Фёдор Егорович03.09.1842 г.р.
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Место
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Рождение
1869
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.04.1962
г. Найак, округ Рокленд, Нью-Йорк, США