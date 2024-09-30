Матикайнен (Саволайнен) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.03.1908
Рождение ребёнка
05.01.1909
Дочь: Коттилайнен (Матикайнен) Анна-Айно Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
22.06.1910
Дочь: (Матикайнен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
10.02.1912
Сын: Матикайнен Тойво Иванович
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
28.04.1913
Сын: Матикайнен Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
24.01.1917
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
24.01.1917
Дочь: (Матикайнен) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Абрамович
Смерть
Неизвестно