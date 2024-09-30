Матикайнен (Саволайнен) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Саволайнен) Екатерина Ивановна

Место рождения

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

11.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
07.03.1908

Муж: Матикайнен Иван Абрамович

Рождение ребёнка
05.01.1909

Дочь: Коттилайнен (Матикайнен) Анна-Айно Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Абрамович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1910

Дочь: (Матикайнен) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Абрамович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1912

Сын: Матикайнен Тойво Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Абрамович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.04.1913

Сын: Матикайнен Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Абрамович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1917

Сын: Матикайнен Иван Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Абрамович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1917

Дочь: (Матикайнен) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Абрамович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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