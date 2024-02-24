Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Устинья Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Иванов

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Никита Дорофеев

Отец ребёнка: Дорофей Иванов

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мавра Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Иванов

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Дорофеев

Отец ребёнка: Дорофей Иванов

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофей Иванов

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1834
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