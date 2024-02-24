Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Устинья Дорофеева
Отец ребёнка: Дорофей Иванов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Никита Дорофеев
Отец ребёнка: Дорофей Иванов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мавра Дорофеева
Отец ребёнка: Дорофей Иванов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Дорофеев
Отец ребёнка: Дорофей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорофей Иванов
Смерть
После 1834