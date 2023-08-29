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Вшивков Александр Семёнович

Место рождения

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

05.06.1908 ст.

Дата смерти

10.08.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

Вычислено 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1908 ст.

Отец: Вшивков Семён (Симеон) Уарович

Мать: Вшивкова (Ладейщикова) Мария Васильевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - с. Рябков крестьянин Стефан Васильевич Васюков (дядя, муж сестры матери) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 908 № 141м
Крещение
07.06.1908 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - Стефан Васильевич Васюков (дядя, муж сестры матери) Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 841а стр 42 №141м
Смерть
10.08.1908 ст.
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
2 месяца, от коклюша Источник: Ф 37 О п 6 Д 841а № 127

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