Вшивков Александр Семёнович
Место рождения
Дата рождения05.06.1908 ст.
Дата смерти10.08.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1908 ст.
В - с. Рябков крестьянин Стефан Васильевич Васюков (дядя, муж сестры матери) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 908 № 141м
Крещение
07.06.1908 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - Стефан Васильевич Васюков (дядя, муж сестры матери) Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 841а стр 42 №141м
Смерть
10.08.1908 ст.
2 месяца, от коклюша Источник: Ф 37 О п 6 Д 841а № 127