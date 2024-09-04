Шкляренко Пелагея Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкляренко Пелагея Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1795

Муж: Шкляренко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Шкляренко Иван Иванович

Отец ребёнка: Шкляренко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шкляренко Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Шкляренко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Копецкая (Шкляренко) Марьянна Ивановна

Отец ребёнка: Шкляренко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Дорошенко (Шкляренко) Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Шкляренко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Шкляренко Илья Иванович

Отец ребёнка: Шкляренко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Шкляренко Иван Иванович

Отец ребёнка: Шкляренко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Шкляренко Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Шкляренко Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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