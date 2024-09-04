Шкляренко Пелагея Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Шкляренко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Шкляренко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Копецкая (Шкляренко) Марьянна Ивановна
Отец ребёнка: Шкляренко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Дорошенко (Шкляренко) Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Шкляренко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Шкляренко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Шкляренко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Шкляренко Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Шкляренко Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно