Монтаво Мари Клод Луиза
женский, родилась 05.12.1936, Сен-Дени
Супруги
Голицын Александр Бертран Александрович03.12.1936 г.р.
Дети
Голицын Александр Александрович04.12.1961 г.р.
Голицына София Луиза Александра26.06.1963 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 29.06.1961 по 1998
Рождение ребёнка
04.12.1961
Сын: Голицын Александр Александрович
Отец ребёнка: Голицын Александр Бертран Александрович
город Фонтенбло, Сена и Марна, Иль-де-Франс, Французская Республика
Рождение ребёнка
26.06.1963
Дочь: Голицына София Луиза Александра
Отец ребёнка: Голицын Александр Бертран Александрович
Рождение ребёнка
13.08.1964
Дочь: Голицына Ирэн Элизабет Ванда
Отец ребёнка: Голицын Александр Бертран Александрович
город Фонтенбло, Сена и Марна, Иль-де-Франс, Французская Республика