Монтаво Мари Клод Луиза 05.12.1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Монтаво Мари Клод Луиза

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.12.1936, Сен-Дени

Супруги
Голицын Александр Бертран Александрович03.12.1936 г.р.
Дети
Голицын Александр Александрович04.12.1961 г.р.
Голицына София Луиза Александра26.06.1963 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 29.06.1961 по 1998

Муж: Голицын Александр Бертран Александрович

Рождение ребёнка
04.12.1961

Сын: Голицын Александр Александрович

Отец ребёнка: Голицын Александр Бертран Александрович

город Фонтенбло, Сена и Марна, Иль-де-Франс, Французская Республика

Рождение ребёнка
26.06.1963

Дочь: Голицына София Луиза Александра

Отец ребёнка: Голицын Александр Бертран Александрович

Рождение ребёнка
13.08.1964

Дочь: Голицына Ирэн Элизабет Ванда

Отец ребёнка: Голицын Александр Бертран Александрович

город Фонтенбло, Сена и Марна, Иль-де-Франс, Французская Республика

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