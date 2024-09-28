Стуколов Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Стуколова) Зиновия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Зотова (Стуколова) Таисия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пожиткова (Стуколова) Февронья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно