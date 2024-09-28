Стуколов Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтуколов Павел Петрович

Стуколов Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Стуколов Иуда Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Стуколов Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Стуколова) Зиновия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Зотова (Стуколова) Таисия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пожиткова (Стуколова) Февронья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.