Антипина Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1899

Сын: Антипинъ Василий

Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1901

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1905

Сын: Антипинъ Петръ

Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Иванъ

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