Антипина Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1899
Сын: Антипинъ Василий
Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.05.1901
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.06.1905
Сын: Антипинъ Петръ
Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Иванъ