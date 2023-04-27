von Büdingen-Isenburg Ludwig (I)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1335
Дата смертиОколо 1395
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1335
Рождение ребёнка
Около 1362
Дочь: (von Isenburg-Büdingen) Agnes
Мать ребёнка: von Budingen-Isenburg (von Wertheim) Sophie
Рождение ребёнка
Около 1364
Сын: von Isenburg-Büdingen Johann Graf
Мать ребёнка: von Budingen-Isenburg (von Wertheim) Sophie
Смерть
Около 1395