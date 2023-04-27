von Büdingen-Isenburg Ludwig (I) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Büdingen-Isenburg Ludwig (I)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1335

Дата смерти

Около 1395

Пол

Мужской

Отец

Около 1320 г.р.

Мать

Около 1322 г.р.

Дети

Около 1362 г.р.
Около 1364 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1335

Отец: Isenburg-Büdingen Heinrich von

Мать: Hanau (Hanau) Adelheid von

Рождение ребёнка
Около 1362

Дочь: (von Isenburg-Büdingen) Agnes

Мать ребёнка: von Budingen-Isenburg (von Wertheim) Sophie

Рождение ребёнка
Около 1364

Сын: von Isenburg-Büdingen Johann Graf

Мать ребёнка: von Budingen-Isenburg (von Wertheim) Sophie

Смерть
Около 1395

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