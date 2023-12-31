Паршикова (Жарикова) Татьяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Жариков Матвей Николаевич
Бракосочетание
02.11.1866
Рождение ребёнка
12.11.1867
Дочь: Паршикова Екатерина Дорофеевна
Отец ребёнка: Паршиков Дорофей Данилович
Рождение ребёнка
03.08.1869
Дочь: Паршикова Христиния Даниловна
Отец ребёнка: Паршиков Дорофей Данилович
Смерть
Неизвестно