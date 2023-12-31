Паршикова (Жарикова) Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршикова (Жарикова) Татьяна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Жариков Матвей Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1866

Муж: Паршиков Дорофей Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1867

Дочь: Паршикова Екатерина Дорофеевна

Отец ребёнка: Паршиков Дорофей Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1869

Дочь: Паршикова Христиния Даниловна

Отец ребёнка: Паршиков Дорофей Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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