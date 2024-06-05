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Куницын Михаил Иванович

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Место рождения

Деревня Белая, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.11.1855

Дата смерти

18.03.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куницын Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Куницына Акилина Григориевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куницын Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Куницына Акилина Григориевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Куницын Иван Михайлович

Мать ребёнка: Куницына Акилина Григориевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Куницын Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Куницына Акилина Григориевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Куницын Александр Михайлович

Мать ребёнка: Куницына Акилина Григориевна

Смерть
18.03.1936

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