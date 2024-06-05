Куницын Михаил Иванович
Место рожденияДеревня Белая, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения05.11.1855
Дата смерти18.03.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куницын Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Куницына Акилина Григориевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куницын Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Куницына Акилина Григориевна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Куницына Акилина Григориевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Куницын Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Куницына Акилина Григориевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Куницын Александр Михайлович
Мать ребёнка: Куницына Акилина Григориевна
Смерть
18.03.1936