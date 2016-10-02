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Полякова Виктория Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.2016

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2016

Отец: Поляков Михаил Николаевич

Мать: Полякова Ирина

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