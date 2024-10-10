Кучин Борис Николаевич
Место рожденияЖурелейка
Дата рождения24.04.1924
Дата смерти13.04.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1924
Рождение ребёнка
07.04.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Призыв на военную службу
05.08.1942
Ардатовский РВК, Горьковская обл., Ардатовский р-н
Военная награда
17.12.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
1945
Медаль "За победу над Японией" В № 304830 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года
Военная награда
09.02.1945
Медаль "За взятие Будапешта" А № 146581 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года
Бракосочетание
12.01.1948
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
14.01.1953
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1960
Смерть
13.04.1974