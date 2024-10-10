Кучин Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучин Борис Николаевич

Место рождения

Журелейка

Дата рождения

24.04.1924

Дата смерти

13.04.1974

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1924

Отец: Кучин Николай Григорьев

Мать: Кучина (Голикова) Акилина Яковлева

Рождение ребёнка
07.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучина (Медведева) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучина (Медведева) Мария Андреевна

Призыв на военную службу
05.08.1942
Ардатовский РВК, Горьковская обл., Ардатовский р-н
Военная награда
17.12.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
1945
Медаль "За победу над Японией" В № 304830 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года
Военная награда
09.02.1945
Медаль "За взятие Будапешта" А № 146581 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года
Бракосочетание
12.01.1948

Жена: Кучина (Медведева) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучина (Медведева) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
14.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучина (Медведева) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучина (Медведева) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучина (Медведева) Мария Андреевна

Смерть
13.04.1974

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