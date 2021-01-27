Капшук (Новикова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1936
Дата смерти27.01.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1961
Отец ребёнка: Капшук Андрей Павлович
Рождение ребёнка
23.06.1968
Сын: Капшук Александр Андреевич
Отец ребёнка: Капшук Андрей Павлович
Смерть
27.01.2021