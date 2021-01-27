Капшук (Новикова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капшук (Новикова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1936

Дата смерти

27.01.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капшук Андрей Павлович

Рождение ребёнка
27.05.1961

Сын: Капшук Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Капшук Андрей Павлович

Рождение ребёнка
23.06.1968

Сын: Капшук Александр Андреевич

Отец ребёнка: Капшук Андрей Павлович

Смерть
27.01.2021

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