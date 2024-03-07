Тимирязев Алексей Григорьевич
мужской, родился 1895
умер 1948
ОтецТимирязев Григорий ФёдоровичНеизвестно г.р.
Дети
Тимирязев Георгий Алексеевич1920 г.р.
Тимирязев Александр Алексеевич1923 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Тимирязев Григорий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимирязева Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимирязева Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тимирязев Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тимирязев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1941
Сын: Тимирязев Иван Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1948