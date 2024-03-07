Тимирязев Алексей Григорьевич 1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Тимирязев Алексей Григорьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1895

умер 1948

Отец
Тимирязев Григорий ФёдоровичНеизвестно г.р.
Дети
Тимирязев Георгий Алексеевич1920 г.р.
Тимирязев Александр Алексеевич1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Тимирязев Григорий Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимирязева Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимирязева Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Тимирязев Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Тимирязев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Тимирязев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1948

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