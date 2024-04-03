Брагин Андрей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагин Андрей Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Брагин Тимофей Борисов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Брагин Нефед Андреев

Мать ребёнка: Брагина Марьяна

В РС по Ногушам за1850 год Нефед указан как внук Брагина Тимофея Борисова
Рождение ребёнка
1812

Сын: Брагин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Брагина Марьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брагина Марьяна

Смерть
Неизвестно
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