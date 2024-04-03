Брагин Андрей Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Брагин Тимофей Борисов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Брагин Нефед Андреев
Мать ребёнка: Брагина Марьяна
В РС по Ногушам за1850 год Нефед указан как внук Брагина Тимофея Борисова
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Брагина Марьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брагина Марьяна
Смерть
Неизвестно