Мария Марфа Димитриевна
Место рождениядеревня Пострикасы, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1915
Муж: Степан Павлович
Рождение ребёнка
02.06.1917
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Степан Павлович
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно