Мария Марфа Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Марфа Димитриевна

Место рождения

деревня Пострикасы, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.1915

Муж: Степан Павлович

Рождение ребёнка
02.06.1917

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Степан Павлович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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