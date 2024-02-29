Пономарева Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Пономарева) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Пономарев Иван Михайлович
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно