Пономарева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Михаил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Пономарева) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Федорович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Пономарев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Федорович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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