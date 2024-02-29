Пономарев Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Надежда
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Пономарева) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Пономарева Надежда
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Пономарев Иван Михайлович
Мать ребёнка: Пономарева Надежда
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Пономарев Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно