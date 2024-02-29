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Пономарев Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Пономарев Федор Яковлевич

Мать: Пономарева Марья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Марья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Надежда

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Пономарева) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Пономарева Надежда

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Пономарев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Пономарева Надежда

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Пономарев Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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